TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseldi.

Malkara Kaymakamlığı görevine 2020 yılında atanan Yüksel, Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesinde birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen 27 mülki idare amirinin arasında yer aldı.

İstanbul'da 1977 yılında doğan Yüksel, kaymakamlığa Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde başladı.

Daha sonra Aydıntepe, Çatak, Mudurnu, Taşköprü ve Bismil ilçelerinde kaymakamlık, Niğde'de vali yardımcılığı görevinde bulundu.

-Memleket Partisi Malkara İlçe Başkanlığına Olcay Düngel seçildi

İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen 1. Olağan Kongre'de konuşan Memleket Partisi Tekirdağ İl Yönetim Kurulu Üyesi Sermet Gülcivan, çağdaş, demokrat, laik ve Atatürk çizgisinde bir parti olmak istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Memleket Partisi Malkara İlçe Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu asil ve yedek üye ile il delege listesi seçimlerine geçildi.

Memleket Partisi Malkara İlçe Başkanlığına oy çokluğuyla Olcay Düngel seçildi.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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