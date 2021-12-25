ERGENE, TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Ergene İlçe Başkanı İbrahim Gönül, Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Yüksel, ziyaret dolayısıyla Gönül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Güzel bir görüşme olduğunu belirten Yüksel, "Ergene'de yaşayan vatandaşlarımız için düşündüğümüz projeleri, ilçemizin sorunlarını masaya yatırdık ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk." dedi.

Yüksel ziyarette yeni projelerini anlattığını bildirdi.

Çorlu Belediyesinin çalışmaları

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri topladığı ambalaj, elektronik, plastik, cam atıkları ve bitkisel atık yağlar ile doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 2021 yılının 11 ayında geri dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yürüten Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün, 2 bin 163 ton ambalaj atığı toplayarak 285 ton sera gazının doğaya salınımını ve 24 bin 514 ağacın kesilmesini önlediğini belirtti.

Sarıkurt, doğaya verdiği zarar nedeniyle geri dönüştürülmesi oldukça önemli olan bitkisel atık yağlar için çalışma yürüten ekiplerin, 70 bin 128 kilo bitkisel atık yağ toplayarak yaklaşık 70 milyon ton suyun kirlenmesini engellediğini kaydetti.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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