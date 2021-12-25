Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, bu uygulama ile ciddi ölçüde tasarruf elde edildiğini söyledi.

Günlük rutin çöp konteynerlerinin boşaltılması ve temizlenmesi çalışmalarının yanında cadde ve sokakların süpürülerek temizlenmesi, boş arsa temizliği, pazar yerlerinin temizlenerek yıkanması gibi temizlik faaliyetlerinin de yürütüldüğünü belirten Yüksel, "Deforme olanlar, delinenler, tekerlekleri kırılanlar tamir edilerek yeniden yerlerine konularak vatandaşlarımızın kullanımına sunuluyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan konteynerler ise yenileri ile değiştiriliyor." dedi.

Marmaraereğlisi'nde kış dönemi kursları için kayıtlar başladı

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, eğitim, gelişim ve sosyal hayatı zenginleştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik vizyonu ile hayata geçirilen, Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü Gençlik Merkezi kış dönemi kurslarının kayıtlarının başladığını belirten Ata, "Gençlik Merkezi 2021– 2022 kış dönemi kurslarında yetişkinlere ve çocuklara iki ayrı kategoride eğitimler verilecek. Yetişkin katılımcılar ahşap boyama, biçki dikiş, çini, rölyef ve halk oyunları gibi farklı birçok alanda eğitim alacak. Kurslarda çocuk katılımcılara ise matematik, satranç, yaratıcı drama, zeka oyunları gibi ücretsiz ve uygulamalı eğitimler verilecek." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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