Ergene'de cüzdan bulan zabıta ekipleri cüzdanın sahibini bularak teslim etti.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipteki görevliler Sağlık Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada yerde cüzdan olduğunu gördü.

Zabıta görevlileri, cüzdanının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede sahibi bulunan cüzdan polis nezaretinde teslim edildi.

Ergene Belediyesi ekmeği 1 buçuk liraya satıyor

Ergene Belediyesi ekmeği 1 buçuk liraya satıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirtti.

Trakya'nın en kaliteli ekmeğini 1 buçuk liradan sunduklarını ifade eden Yüksel, "Kendi buğdayımızı ekerek kendi unumuzdan vatandaşımıza çok daha yüksek kaliteli ekmek yedirmenin sunmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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