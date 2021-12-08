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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

ERGENE, TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yüksel, yapılacak olan yeni projeler hakkında bilgi verdi.

İlçe yönetiminde muhtarların önemli bir rol oynadığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, vatandaş ile kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi kolaylaştırarak, vatandaşın işini en çabuk şekilde yapması için çalışıyorlar. Ergene Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımız ile el ele vererek birbirinden güzel çalışmaların altına imza atıyoruz.

Mahallede yaşayan vatandaşların sorununu, ihtiyaçlarının neler olduğunu bizlerden önce belediyeden önce muhtarlarımız biliyor, görüyor ve tespit ediyor. Bu taleplerin bizlere iletilmesi ile de sorunlara kısa sürede eğilmiş ve çözüme kavuşturmuş oluyoruz."

Ergene'de mesire alanları ile parklar temizleniyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde yer alan mesire alanları, yeşil alanlar, park ve bahçeler ile oyun alanlarının temizliğini düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada bakımların ihmal edilmeden belirli aralıklarla ilgili ekipler tarafından devam ettiğini ifade etti.

Ekiplerin park ve oyun alanlarında, yeşil alanlar ile piknik yerlerinde gereken tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını yaptığını belirten Yüksel "Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Temizliği yapılan alanların aynı şekilde kullanımdan sonra da temiz ve düzenli bırakılması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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