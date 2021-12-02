TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Hayrabolu ilçesi, Dambaslar yol ayrımı, Kılıçlar Mahallesi ile Kırklareli sınırı ve Küçükkarakarlı Mahallesi bağlantı yollarında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

8 bin metre uzunluğunda ve 6,6 metre genişliğinde olan yollarda toplamda 58 bin metrekare sathi kaplama yol çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da belediye olarak şehri daha da ileri taşıyacak, vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak yatırım, proje ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, esnafı ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Atlas Pasajı esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, esnafla fikir alışverişinde bulunan Yüksel, esnafın talep ve beklentilerini değerlendirdi.

Yüksel, belediyenin hayata geçireceği projeler hakkında da esnafa bilgi verdi.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Manirul İslam, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu İslam ve Rektör Şahin bir süre sohbet etti.

İslam, NKÜ'nün hızla büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu, gerçekleştirdiği ziyaret ile iki ülke üniversiteleri arasındaki ikili iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.

Rektör Şahin de faaliyetler hakkında bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı İslam'a teşekkür etti.

Ziyarette Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Eti ve Öğretim Görevlisi Dr. Merve Aydoğsu Çelik de yer aldı.

Hayrabolu SYDV'den bin 273 kişiye yardım

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 273 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, kasım ayında bin 273 ihtiyaç sahibine, 630 bin 167 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların sağlık, eğitim, asker, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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