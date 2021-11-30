Ergene Belediyesi'nin ücretsiz meslek edindirme kursları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada kurslarının yeni dönemde de devam ettiğini belirtti.

Hafta içi Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen kursları kendisinin de ziyaret ederek buralardaki çalışmaları incelediğini belirten Yüksel, bu kurslara katılan kursiyerlerin bir çoğunun geleceğe yönelik yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Afad Acil Mobil Uygulaması hizmete girdi

AFAD tarafından vatandaşların depremden etkilenme, yaralanma, kaybolma gibi durumlarda yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil" mobil uygulaması kullanıma sunuldu.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı yazılı açıklamada afet anında kişiye en yakın toplanma alanının gösterildiği uygulamada afetzedenin alana ulaşabilmesi için yol tarifinin de yapıldığını söyledi.

Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanların gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabildiğini ifade eden Çolpan, çağrı başlatıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlanılarak afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonların kullanıldığını kaydetti.

Çolpan, kişinin konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümlelerini kullanılarak mesaj yoluyla da yardım alabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan uygulamada afet eğitim videoları da yer alıyor. Uygulama, telefona indirilmesi ve ardından telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından kimlik numarası girilerek konum yetkisinin verilmesiyle birlikte AFAD acil mobil uygulaması aktif hale geliyor."

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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