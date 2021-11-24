TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinin Pınarbaşı ve Paşaköy mahallelerini bağlayan Pınarbaşı Deresi Köprüsü'nün yapımı tamamlandı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada temmuz ayında başlatılan çalışmalarla Pınarbaşı Mahallesi girişinde yer alan köprü yenilenmesine ilişkin çalışmaların tamamlanarak Pınarbaşı Deresi Köprüsü'nün yeniden kullanıma açıldığını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan köprünün 25 metre uzunluğa ve 11 metre platform genişliğine sahip olacak şekilde inşa edildiğini ifade eden Yüksel, tek açıklığa sahip olan köprünün iki kenar ayaktan ve 12 adet kirişten oluştuğunu da kaydetti.

Belediye personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Ergene Belediyesi çalışanlarına iş güvenliği uzmanları tarafından "İş sağlığı ve güvenliği eğitimi" verildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belediye personeline iş güvenliği uzmanları tarafından eğitim programı düzenlediğini belirtti.

Çalışanların güvenliğini çok önemsediklerini belirten Yüksel, bu tür eğitimlerin sayılarının artarak devam edeceğini kaydetti.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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