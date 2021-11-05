TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, "halk günü toplantıları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Sağır, kırsal Bahçeağıl Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katıldığı toplantıda Sağır, vatandaşların sorunlarının çözülmesi konusunda gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Ardından Sağır, Bahçeağıl Deresi'nde devam eden dere ıslah çalışmalarını inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesinden üniversite öğrencilerine şehir turu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelen öğrencilere kentin tarihi ve kültürel değerlerini öğrenme fırsatı sunmak amacıyla proje başlatıldı.

Bu kapsamda Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekiplerinin rehberliğinde ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını, müzeleri ziyaret ederek bilgi alıyor.

İlk etapta Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 40 kişilik kafile, Rüstem Paşa Camii ve Bedesten başta olmak üzere, Namık Kemal Evi, Tarihi Belediye ve Valilik binaları, Etnografya, Rakoczi müzeleri ile Süleymanpaşa Belediyesi bünyesindeki müzeleri ziyaret etti. Gezi programı, Rumeli İskelesi'nde öğrencilere sunulan ikramlarla sona erdi.