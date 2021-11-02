TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde açılan "Gölet Kafe" vatandaşlardan ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan kafenin bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Kışın gelmesiyle birlikte Ergene'nin coğrafi işaret almış meşhur Velimeşe bozası, sıcak çikolata ve salep servisinin yanı sıra yemek, kahvaltı ve diğer hizmetlerin de halkla buluşturulduğunu ifade eden Yüksel, Gölet Kafe'nin ayrıca sadece belediye değil vatandaşların da özel günlerine ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Yüksel, Gölet Kafe'ye giden misafirlerin memnun kaldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kafemize gelen konuklarımızın buradan almış olduğu hizmet sonrası memnuniyet ile ayrılmaları için onlara en iyi hizmeti veriyoruz. Yüzlerindeki mutluluğu görmek bizi son derece memnun ediyor. Gölet Kafe'mizde birçok damak tadına hitap ediyoruz. İnsanlara burada birçok farklı ürün servisinde bulunuyoruz. Hizmete başladığımız ilk yılımızda binlerce misafirimizi burada konuk ettik. Tekirdağ'ın birçok farklı ilçesinden vatandaşlar buraya akın akın geliyor. Bu güzel hizmette emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Çorlu Belediyesi'nden 112 açıklaması

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı yazılı açıklamada, acil çağrı numaralarının tek numarada birleştirilmesinin pilot uygulamanın ardından 81 ilde faaliyete geçtiğini belirtti.

Bugüne kadar ülkede farklı acil yardım çağrıları için farklı hizmet numaraları kullanıldığını ifade eden Çolpan, şunları kaydetti:

"Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri ve acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmalarını sağlamak üzere birden fazla olan acil çağrı numaraları tek numara (112) altında toplandı. 2009 yılında pilot il olarak belirlenen Antalya ve Isparta'dan sonra 112 Acil Çağrı merkezlerinin kuruluş çalışmaları 81 ilde tamamlanarak proje hayata geçirildi."

Çolpan, vatandaşların bundan sonra polis, jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri için telefonlarından sadece 112'yi tuşlayarak ilgili tüm kurumlara ulaşmış olacaklarını bildirdi.

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