TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Tekirdağ İl Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Yıldırım, camilerin Allah'a ibadet etmek için toplanılan manevi şifa ve mutluluk yuvaları olduğunu belirtti.

Camilerin, toplumsal barışın, huzur, adalet ve hakkaniyet duygularının geliştiği mekanlar olduğunu aktaran Yıldırım şunları kaydetti:

"Dil, renk, ırk, makam, sosyal statü farkı gözetilmeden inanan insanların bir araya geldiği, manevi huzura kavuştukları yerlerdir. Bütün bu fonksiyonlarıyla beraber, camiler aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularını kazandığımız ve kardeşlik bağlarımızı artıran mekanlardır. Bu yönleriyle birlik ve beraberliğimizin önemli sembolleridirler. İslam tarihi boyunca şehirler, cami merkezli planlanmıştır. Dolayısıyla cami, şehrin merkezini belirler, şehir planının kurucu öğesidir ve şehir, caminin etrafında şekillenir. Bu güzide mekanları anlamlı kılan en önemli unsur ise peygamberlerin yürüdükleri yolu adım adım takip eden din görevlileridir."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen de programda konuşma yaptı.

İl Müftülüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödülleri Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Şahin, İpek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müftü İpek ise bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini belirterek, Şahin'e teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Belediyesi kış okulu kurs kayıtlar başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuklar ve yetişkinler için kış dönemi kurs kayıtları için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar için kış okulu adı altında sportif ve sanatsal kurslar düzenlenirken, yetişkinler için de mesleki ve kişisel gelişim kursları hayata geçiriliyor. 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik, kültür ve spor olmak üzere iki kategori altında 14 farklı branşta kurs açılıyor.

Yetişkinlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları bünyesinde de yine 14 farklı kurs ile yeni hobiler edinmek ya da mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar, yabancı dilden el sanatlarına birçok farklı kurstan yararlanabilecek.

Kursları için başvurular belediyenin internet sitesinden yapılabilecek.