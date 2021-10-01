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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç insanlara bulundukları ortamda temizlik ve bakım hizmeti vermeye devam ediyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç insanlara bulundukları ortamda temizlik ve bakım hizmeti vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle belediye personelleri ayda bir gün ziyaret ettikleri yaşlıların, ev temizlikleri, çamaşır ve bulaşık işlerine kadar tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Evde Temizlik Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ALO 153 hattını aramaları ya da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Albayrak da proje kapsamında bin 636 kişiye hizmet verildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana tüm hizmetlerimizi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önemli projeler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

Evde Temizlik Hizmeti de bu anlamda önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Temiz evler, gülümseyen yüzler şiarı ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında çok sayıda vatandaş evde temizlik hizmetinden yararlandı. Belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."

-Ergene Velimeşespor Manisa temsilcisiyle karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 5. haftasında Manisa deplasmanında Somaspor takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, yaptığı yazılı açıklamada, 8 günde 3 maça çıkacak olan Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor'un, Somaspor maçının ardından önce hafta arasında Ankaraspor takımını konuk edecek sonrasında ise hafta sonu Trabzon deplasmanında Hekimoğlu takımının karşısına çıkacağını söyledi.

Ligde geride kalan 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyetle yollarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Bezgin, taraftarı takımlarını desteklemeye davet etti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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