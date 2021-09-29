Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da üniversitede "güvenlik tedbirleri toplantısı" yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da üniversitede "güvenlik tedbirleri toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin toplantı salonunda, üniversitelerde eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesinin devamı ve gerek duyulan ilave güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün katıldı.

Toplantıda üniversitedeki mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirildi ve ek güvenlik tedbirleri alınması kararlaştırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Malkara ilçesinin Şahin Yolu yol ayrımı, Kürtüllü ve Hemit mahalleleri arası bağlantı yolları ile Süleymanpaşa ilçesinin Karahalil ile Karabezirgan mahalleleri arasında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Malkara ilçesinde 7 bin metre uzunluğa, 7 metre genişliğe sahip yolda toplam 49 bin metrekarelik sathi kaplama yapılırken, Süleymanpaşa ilçesindeki 5 bin 300 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip Karahalil ve Karabezirgan mahallesi bağlantı yolunda 31 bin 800 metrekarelik sathi kaplama yol çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

– Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Keskin, üniversitenin çalışmalarını, başta bölgeye ve ülkenin süt üretimine katkılarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke tarımına ve hayvancılığına bilimsel katkı sunmayı amaçlayarak hizmet sunduklarını kaydetti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı

Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy
Spor Gülşen Ali Palabıyık Muslera Mehmet Topal
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy Binali Yıldırım Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:27:41. #1.11#