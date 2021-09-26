Ergene Belediyesi, ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir çalışma temposuna girdiğini ifade etti.

Vatandaşların sosyal yaşam alanları, yeşil alan ve parklara gereken özeni gösterdiklerini belirten Yüksel, son olarak Misinli Mahallesi'nde bulunan parklarda çim biçme, çevre düzenlemesi ve meydan temizliğinde bulunulduğunu belirtti.

Yüksel, Ergene'de meydan ve yeşil alanların düzenlenmesinin yanı sıra çocukların vakit geçirdiği oyun parklarının bakım, onarım ve tadilatlarını da yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Çorlu'da çocuk tiyatro kursu başlıyor

Çorlu Belediyesi, ücretsiz çocuk tiyatrosu kursu açıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, özgüveni yüksek ve sanat eğitimli çocuklar yetiştirmek amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Çocukların eğitimine ve kişisel gelişmelerine pozitif katkı sağlamak, sanatsal becerilerini güçlendirmek, özgüvenlerinin artması ve sahne rahatlığı kazanmaları için bu kursu hayata geçirdiklerini belirten Sarıkurt, 7-15 yaş grubundaki çocukların katılabileceği ücretsiz tiyatro kurslarının kayıtlarının, 27 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Sarıkurt, sanatsal becerilerin fark edilmesiyle çocukların yetenekleri doğrultusunda geleceğine yön vermelerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Sanatsal anlamda çocuklarımızın içindeki cevherleri ortaya çıkarmak, yeteneklerini göstermelerini sağlayacak oyunları sergilemek ve en önemlisi de onlara tiyatroyu sevdirmek için tiyatro eğitimlerine başlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz oyunculuk kursu çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması adına çok önemli bir hizmet.

Özgüveni yüksek ve sanat eğitimi almış bireyler yetiştirmek istiyoruz. İlgi duyan tüm aile ve çocukların tiyatro kursumuza katılmasını bekliyoruz. Ücretsiz olan bu hizmetimiz hem aileler hem de çocuklarımız için bir fırsattır. Sevgili çocuklarımızı tiyatro kursumuza bekliyoruz."