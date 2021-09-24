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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından 2021 faaliyet programı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Malkara- Hayrabolu arasındaki yol ile Malkara ilçesi Ahmetpaşa, Yaylaköy ve Yaylagöne mahalleleri arası bağlantı yollarında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışması tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında 13 bin 500 metre uzunluğa, 6,5 metre genişliğe sahip olan yolda toplam 87 bin metrekarelik sathi kaplama yol yapımı tamamlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına büyük önem verdikleri, sathi kaplama çalışmalarını tamamlanan bağlantı yollunun hayırlı olmasını diledi.

-Süleymanpaşa Yaşar Vardar Spor Tesisleri yarın açılacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yaşar Vardar Spor Tesisleri yarın açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kumbağ Mahallesi'nde yaptırılan tesisin açılışı öncesi hazırlıkları yerinde inceledi.

Yüksel, gençleri zararlı alışkanlıklar ve sosyal medya ortamlarından uzaklaşarak sporun birleştirici etkisinin altında bir araya gelmelerini sağlamak, sağlıklı alanlarda sporla ilgilenmelerini teşvik etmek amaçları ile spor tesisleri projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

-Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Hayrabolu Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin 96Millet Bahçe Sokak, Sarbani Ahmet Caddesi ve Doğanbey Sokak'ta kaldırım ve yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan İnan, yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

İlçedeki cadde ve sokakların modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için titizlikle çalıştıklarını ifade eden İnan, "İlçemiz genelinde yürüttüğümüz tüm yolların bakım ve onarım çalışmaları yaptığımız çalışma takvimine göre ilerlemektedir. İlçemizin her noktasına hizmet götürmeye gayret ediyoruz." dedi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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