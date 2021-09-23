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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi arasında yapımı tamamlanan 12 kilometrelik beton yolun açılışı yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi arasında yapımı tamamlanan 12 kilometrelik beton yolun açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yakuplu Mahalle'sinde düzenlenen törende Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil yolu ile ilgili teknik bilgiler verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yol konusunda atılımlara hız kesmeden devam edeceklerini aktardı.

Albayrak, Marmaraereğlisi'nin hizmetlerinin aksatmadan yapılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"2014 yılından bu yana Marmaraereğlisi'ne Büyükşehir Belediyesi olarak 50 milyon lira, TESKİ olarak da 100 milyon lira yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Rahmi Özcan Bulvarı'nın ihalesi yapıldı, onu sahile kadar uzatmayı planlıyoruz. Bunların dışında Yeniçiflik Mahallesi'nin altyapısını yapmak zorundayız. Bununla ilgili 6 yıldır uğraşıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde halkımıza dokunan, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırım ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kiracı, üniversitesinin çalışmalarını büyük bir beğendiklerini ve takdir ettiklerini belirtti.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi.

Ziyarette Kiracı'ya müdür yardımcısı Onur Ergönül de eşlik etti.

- Hayrabolu'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Hayrabolu İlçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Alpullu Caddesi'ndee pedal çevirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, burada yaptığı konuşmada, ilçede bisiklet kullanımını çevreci ve sağlıklı bir araç olduğu için artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Gürcan Bahçıvan da bisiklet kullanmayı sevdiğini belirterek, bu tür etkinlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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