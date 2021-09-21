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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen Valilik Kupası Açık Yelken Yarışları'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen Valilik Kupası Açık Yelken Yarışları'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Yelken İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende sporcuların ödülleri Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Yıldırım dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Törene, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bozboyacı, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel ve sporcular katıldı.

-Tekirdağ'da muhtarlar koordinasyon toplantısı yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve bunlara çözüm üretmek amacıyla muhtarlar koordinasyon toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda muhtarlar mahallerindeki çevre düzenleme, yol yapım ve bakım çalışmaları, dere ıslahları, altyapı, tarımsal altyapılar, kırsal kalkınma gibi konularda ihtiyaç ve talepler belediyeye iletti.

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da muhtarlar koordinasyon toplantılarının önemli olduğunu, toplantılar sayesinde ihtiyaç ve taleplerini yerinde belirledikleri mahallelere hizmet ve projeleri bu yönde gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

-Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Değirmenaltı Mahallesi'nde hijyen, kaldırım işgali, tabela, afiş gibi tanıtım materyallerinin yönetmeliklere uygunluğunu denetledi.

Ekipler yönetmeliklere uygun olmayan şekilde tabela, afiş asan, ilan yapıştıran esnafa uyarılarda bulunuldu.

Esnafa, ilan ve afiş asmak için Süleymanpaşa Belediyesinden izin alınması ve belediyenin gösterdiği alanlarda tanıtım çalışmalarının yapılması zorunluluğunun olduğu bildirildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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