Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, muhtarlarla bir araya geldi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda yatırım projeleri görüşüldü.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlarının hizmet halkasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muhtarların fikirlerinin ilçe için önemli olduğunu belirten Yüksel, "Muhtarlarımızın mahallelerinde ki sorunlarını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkililerimiz ile hep birlikte dinledik ve en kısa sürede çözüme kavuşacaklarını belirttik. Mahallelerimize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Bayram da mahallelere yapılacak yatırım projelerini anlattı, muhtarların sorunlarını dinledi.

Çorlu'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin salgın tedbirleri çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası temasının, "Sürdürülebilir Hareketlilik ile Güvenli ve Sağlıklı Ol" olarak belirlendiğini aktaran Sarıkurt, "Etkinlikler 19 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Atatürk Meydanı'ndan hareket edecek bisiklet turu ile başlayacak." ifadelerini kullandı.

Çorlu Belediye Bandosu'nun Cumhuriyet Parkı'nda 18.30'da konser vereceğini ve zumba etkinliği gerçekleştirileceğini aktaran Sarıkurt, "19.30'da ise Çorlu Belediye Futbol Kulübü tarafından gösteri maçı, penaltı şovu ve ayak tenisi sergilenecek. 20 Eylül Pazartesi günü 15.00-21.00 saatleri arasında bisiklet eğitimi ve ücretsiz bisiklet tamir istasyonu kurulacak. Etkinlikler Cumhuriyet Parkı'nda 22 Eylül akşamı saat 20.00'da tenis gösteri maçı ve 20.30'da da basketbol A takım gösteri maçı ile sona erecek." diye kaydetti.

Ergene'de cemevi ve aşevinin temeli atıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Ergene Sosyokültürel Tesis Cemevi ve Aşevi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki törende 7 yıllık özlemi hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir belediyesi ile el ele hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Yüksel, "Bizler her zaman gelenekleri ile görenekleri ile yaşayan bir toplumuz. Anadolu'dan, Rumeli'den ve Balkanlar'dan geldik. Mozaik bir toplum olarak sevgi şehrini oluşturduk. Türkiye'nin en huzurlu şehrini oluşturduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşıyoruz. Bugün de bizim için çok anlamlı, mutlu bir gün. Tesisimizin tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu

80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Göksel Cansu Dere Hande Erçel
Spor Muslera Okan Buruk Mesut Özil Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:59:52. #1.17#