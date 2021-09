Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Muratlı ilçesinin Kepenekli, Gündüzlü mahalleleri ve Süleymanpaşa ilçesi Gündüzlü Mahallesi ile çevre yolu arası bağlantı yollarında başlayan sathi kaplama yol yapım çalışmasını tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında 7 bin 400 metre uzunluğa, 6,5 metre genişliğe sahip yolda 48 bin metrekare kaplama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini, yapımı tamamlanan yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

-Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi okul kantinleri ve balıklı satışı yapan esnafları denetlemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünlerinin satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle kantinlerde üretilen gıdaların hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı, salgın tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı, ruhsat ve diğer evrak denetimleri gibi kontrolleri yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığının korunması ve eğitim hayatının aksamaması için çaba gösteriyor.

Balık avı sezonunun başlamasının ardından, balıkların tazeliğinin yanı sıra yasa ve yönetmeliklere uygun boylarda satılıp satılmadıklarının da denetimini gerçekleştiren ekipler, küçük boylarda balık satışı yapılmaması konusunda balıkçıları uyarıyor.

-Tekirdağ'da çiftçilere yem bitki tohumu dağıtıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın katılımıyla Hayrabolu ilçesi Tatarlı Mahallesi'nde üreticilere yonca tohumları teslim edildi.

Öcal, burada yaptığı konuşmada, üreticilerin konuya olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, bakanlığın uygun görmesi durumunda tohum desteğinin devam edeceğini ifade etti.

-Hayrabolu'da yol yapım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Karakavak Mahallesi'ni ziyaret eden İnan, "Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde bozuk yol kalmayana kadar çalışacağız." diye konuştu.

19 Eylül Gaziler Günü

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güz, mesajında, gazilerin vatanı ve milleti, ülkesi ve bayrağı için canını ortaya koymaktan çekinmediğini belirtti.

Birçok vatan evladının Çanakkale, Dumlupınar ve Sakarya gibi yerlerde vatan için göğüs göğüsse çarpıştığını ifade eden Güz, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer, her zaman her yerde verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değerleridir.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin yıl dönümünü ve gaziler gününü kutlayacağız. Tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."