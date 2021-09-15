Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Ergene Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hava koşullarının müsait olduğu sürece yol çalışmalarının aynı yoğunlukta devam edeceğini söyledi.

İlçeye kazandırılan modern yaşam alanlarına yapılan nitelikli yolların asfaltlama ve kilit parke taş tamirini, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığını belirten Başkan Yüksel, hava koşullarının elverdiği sürece uygulamaların süreceğini kaydetti.

İlçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yapılan çalışmalar neticesinde bozuk olan yolların tamir edildiğini, gerek duyulan bölgelere de yeni yolların yapıldığını ifade eden Yüksel, "İlçemizde ekiplerimiz büyük bir özveriyle yol çalışmalarına devam ediyor. İlçemizde ki mahallelerde deforme olan, bozulan kilit parke taş yollar yenileri ile değiştirilerek hem caddenin görünümü düzeltiliyor hem de üst yapısı onarılıyor. Gerek duyulan bölgelere de yeni yol çalışmalarımız uygulanıyor. Her mahallemizde eşit hizmet sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Ergene Belediyesi'nden okullara destek

Ergene Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların bakım ve onarımını üstlendi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde belediyeye gelen talepleri değerlendirerek, çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Son olarak Sağlık mahallesinde bulunan İstiklal İlköğretim okulunda çit yenileme çalışmasında bulunduklarını anlatan Başkan Yüksel, öğrencilerin güvenliği için okul etrafında ki çitleri yenileyerek güvenli bir hale getirdiklerini belirtti.

Ergene Belediyesi olarak bölgedeki ihtiyacı olan bütün okullara destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde ki tüm okullara elimizden geldiği sürece destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin temiz, sağlıklı ve düzenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürmeleri bizim tek dileğimizdir. Bu amaçla eğitime desteğimiz her zaman devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda bir eğitim almaları için Ergene Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ali Koç Arda Turan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:54:21. #1.11#