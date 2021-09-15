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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Çerkezköy ilçesine bağlı Tevfik Fikret Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında caddeye 650 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 600 metre uzunluğa 8 metre genişliğe sahip olan yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak il genelinde yol çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü, belirterek, yapımı tamamlanan yolun vatandaşlara ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

-AK Parti Tekirdağ Milletvekili Koncagül'den, Hacıoğlu'na ziyaret

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.

Koncagül, kurumun çalışmaları hakkında Hacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Hacıoğlu'da ziyaretleri için Koncagül'e teşekkür etti.

Ziyaretinde Koncagül'e AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ öğrencisinden bronz madalya

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Asad Aghayev, Ahmet Uygur Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında üçüncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da düzenlenen şampiyonaya genç erkekler kategorisinde katılan Aghayev, 71 kiloda bronz madalya kazandı.

Kazandığı maçlar nedeniyle federasyon yöneticilerinin beğenisi kazanan sporcunun milli takım kampına davet edilmesinin beklendiği kaydedildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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