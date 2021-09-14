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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, yaralı ve sahipsiz hayvanlar ile yakından ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, yaralı ve sahipsiz hayvanlar ile yakından ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.

Yüksel gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze gelen yüksekten düşme sonucu yaralanan ebabil kuşu ile sahipsiz halde bulunan atın, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek koruma altına alındığını belirtti.

Tam donanımlı konforlu tesislerinde sokak hayvanları için tüm imkanların mevcut olduğunu ifade eden Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ergene Belediyesi veterinerimiz tarafından yüksekten düşme sonucu yaralanan ebabil kuşu ve sahipsiz bir şekilde düşkün halde bulunan binek at tedavi edilmek üzere merkezimizde misafir ediliyor. Ebabil kuşunun tüm tedavilerinin tamamlanmasının ardından ait olduğu doğal ortamına bırakılacaktır. Doğada bulunan her canlı bize emanettir. Doğayı ve içerisinde bulunan tüm hayvanları korumak herkesin görevidir. Hayvana merhameti olmayanın insana da merhameti olmaz."

Sahilde çevre temizliği yapıldı

Marmaraereglisi sahil kesitinde çevre temizliği yapıldı.

"Vatandaş ile El Ele Daha Temiz Bir Çevre" projesi kapsamında temizlik işleri müdürlüğü personeli ile özel bir firma personeli tarafından yapılan 80 kişinin katıldığı etkinlikte iki kamyon çöp toplandı.

Marmaraereglisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, meselenin şehri temizlemek olmadığını, temizliğin yanı sıra temiz tutulması için gereken hassasiyetin de gösterilmesi gerektiğini söyledi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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