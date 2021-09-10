Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

Çorlu ilçesinde Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 180 ülkede eş zamanlı "Atıksız Bir Dünya" sloganıyla Dünya Temizlik Günü'nde Let's Do It! Türkiye Tekirdağ Temsilciliği ile Hürriyet Mahallesi'nde 18 Eylül Cumartesi günü atık toplama etkinliği gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Estonya'da 2008 yılında ortaya çıkan çevre temizliği etkinliği (Let's Do İt) hareketinin bugün pek çok ülkeye yayıldığını belirtti.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Sarıkurt, "Yaşadığımız kentler başta olmak üzere dünyamızı temiz tutmalı, toplumsal olarak atık ve çevre bilinci oluşturmalıyız. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre için çevreci çözümlerle doğaya borcumuzu ödemeliyiz. Siz değerli Çorluluları da aramızda görmekten mutluluk duyarız." ifadelerine yer verdi.

Ergene Belediyesi kursiyerlerine sertifikaları verildi

Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları, hobi ve meslek edindirme kurslarına katılarak başarı belgesi almaya hak kazananlara sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tekirdağ Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) ile Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, yaz dönemi spor kursları ile meslek edindirme ve hobi kurslarına katılanlar sertifikalarını aldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, burada yaptığı konuşmada, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini söyledi.

Yüksel, bu kurslara katılarak kendi iş yerini açanların da olduğunu dile getirerek, "Ergene Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan halkımızın refah seviyesini arttırmaya dönük çalışmalarımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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