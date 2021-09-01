Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesince açılan ücretsiz resim kursu sona erdi.

Ergene Belediyesince açılan ücretsiz resim kursu sona erdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, küçük öğrencilerin aldıkları eğitimle resim alanında çok geniş bilgilere sahip olduklarını söyledi.

Kültür Merkezi binasında, Ergene Belediyesi tarafından küçük çocuklar için açılan resim kursunun tamamlandığını anlatan Yüksel, kurs öğretmeni Müge Mutlu ile çalışmalar yapan öğrencilerin ciddi anlamda yol kat ettiklerini belirtti.

Yüksel, resim kursunda hafta içinde belirlenen saatlerde eğitim alan küçüklerin, el ve teknik becerilerini geliştirdikleri gibi, boyama, resim yapma, çizim gibi konularda da çok geniş bilgiler edindiğini ifade ederek, "Çocuklarımızı sanata yönlendirmek, yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz bir şekilde açmış olduğumuz resim kursumuz sona erdi. Fakat önümüzdeki günlerden velilerimizden gelen yoğun talep üzerine küçük çocuklarımız için yeni resim kursları açacağız." dedi.

Ergene Belediyesinden Radoviş Belediyesine 30 bin maske

Ergene Belediyesinin Makedonya'daki kardeş şehri Radoviş Belediyesine Kovid-19'la mücadele amaçlı gönderdiği 30 bin yüz maskesi teslim edildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Radoviş Belediyesine 30 bin yüz maskesi gönderdiklerini söyledi.

Belediye Meclisi tarafından alınan kararla gönderilen yüz maskelerinin, Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov ve Radoviş Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer tarafından teslim alındığını belirten Yüksel, "Biz mesafeleri yok sayan duygularla, geçmişten günümüze sevgimizi, bağlılığımızı, vefamızı, kardeşliğimizi ve birliğimizi koruduk, her daim de korumaya kararlıyız. Makedonya'daki kardeş şehrimiz Radoviş Belediyesi ile gönül köprüsü dayanışmamızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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