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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı hazırladı.

Çorlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek kutlama programında konserler, tiyatro gösterileri, spor etkinlikleri ve turnuvalar yer alacak.

Yarın bando konseriyle başlayacak program, cumartesi günü futbol turnuvası, dans gösterisi ve çocuklar için etkinlerle devam edecek. Pazar günü konser ve müzik etkinlikleri bulunan programda 30 Ağustos Pazartesi günü balık tutma yarışması, kortej, askeri bando konseri, konser yer alacak.

Ücretsiz olan kutlama programının ayrıntılı programına belediye web sitesinden ulaşılabiliyor.

Ergene'de yaya geçitleri elden geçiriliyor

Ergene Belediyesi trafik akışının yoğun olduğu yollara hız düşürücüler yerleştiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde hız düşürücü set çalışmasında bulunduğunu söyledi.

Hız düşürücü setlerin üzerine yaya çizgilerini çizerek boyayan ekiplerin, araçlara trafikte önceliğin yaya olduğu uyarısında da bulunduğunu belirten Yüksel, tespit edilen cadde ve sokaklarda hız düşürücü set oluşturma çalışmalarının devam edeceğini de belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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