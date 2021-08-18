Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi, ilçedeki spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Ergene Belediyesi, ilçedeki spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Belediyenin Ulaş Hizmet Binasında düzenlenen programda, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle buluşuldu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, burada yaptığı konuşmada ilçede biri profesyonel olmak üzere 11 amatör futbol takımının olduğunu anımsattı.

Geçmişte spor kulübü yöneticiliği yaptığını hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Spor zaman istiyor, birikim istiyor. Kolay değil arkadaşlarımızın yükü çok zor, zorlanıyorlar ama tabi biz de elimizden gelen katkıyı her dönem olduğu gibi bu sene de yapıyoruz. Eksik kalan malzemeler olursa da yine bizlere bilgisini verin. Her zaman kulüp başkanlarımızın, sporcularımızın yanındayız. Bu yıl deplasmanda oynayacak olan takımlara ulaşım desteği vermeye daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz. Maddi desteğimizi de hazırladık. Belediye Meclisinden kararı geçti, ligler başladığı zaman katılım belgesini getiren maddi desteğini alabilir."

Çorlu'dan afet bölgelerine yardım

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen yangınlar ile Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afetinde sağladıkları desteği anlattı.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, afet bölgelerine ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

Çorlu halkının ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle afet alanlarına kuru gıdadan, tıbbi malzemeye, hayvan yeminden, iş makinesine çeşitli kalemlerde destekte bulunduklarını, desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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