Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene ilçesinde cemevi ve aşevi projelerinin başlatıldığı bildirildi.

Ergene ilçesinde cemevi ve aşevi projelerinin başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Sağlık Mahallesi'nde Hoca Ahmet Yesevi ile Orhan Veli caddelerinin kesiştiği noktadaki arsada yapımına başlanan cemevi ve aşevi projesiyle ilgili ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

Cemevi ve aşevinin ilçeye hayırlı omasını temenni eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Cemevi ve aşevinin inşaatına Sağlık Mahallemizde başlamış bulunmaktayız. Projemizde bodrum katta cenaze evi, sığınak, depolar ve teknik hacim, zemin katta çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, 1. katta etkinlik alanı, kütüphane, sohbet odaları ve idari odalar yer alacak. Halkımıza ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Başta Sağlık Mahallesi olmak üzere tüm Ergene'ye hayırlı ve uğurlu olsun."

Ergene'de kurslar yeniden başlıyor

Ergene Belediyesince düzenlenen ve Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen kurslar yeniden başlıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, spor ve hobi kursları ile meslek edindirme kurslarında eğitimlerin yeni normalleşme dönemi tedbirlerine uygun gerçekleştirileceğini söyledi.

Kursların ücretsiz olup şartları taşıyan herkesin müracaat edebileceğini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Yetişkinlere yönelik resim, 7 ve 14 yaş arası çocukların katılımı ile çocuk resim, 8 – 14 yaş arası çocukların katılımı ile çocuk İngilizce kursu, step – aerobik kursu, 8 – 10 yaş arası çocuklara yönelik olarak çocuk step aerobik kursu, mefruşat, ebru sanatı ve 8 – 14 yaş çocuklara yönelik futbol kursu kayıtlarımız başladı. Bu kursların yanı sıra meslek edindirme kurslarımız da var. Milli Eğitim Bakanlığı meslek edindirme kursları bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, kuaförlük, berberlik, aşçılık, pastacılık ve giyim kursu düzenleyerek dileyen kişilerin bu alanlarda meslek sahibi olmaları için katkı sağlıyoruz."

Yüksel öte yandan, kurslara katılmak isteyenlerin başvurularını Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'ne yapabileceklerini, bilgi almak isteyenlerin ise 444 59 43 numaralı telefonu arayabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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