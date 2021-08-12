Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, hastaları tedavileri için çevre ilçe ve illerdeki hastanelere ücretsiz ulaştırıyor.

Ergene Belediyesi, hastaları tedavileri için çevre ilçe ve illerdeki hastanelere ücretsiz ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar da yürüttüklerini söyledi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen hastaların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Yürüme sıkıntısı çeken ya da yatağa bağımlı vatandaşlar için hasta nakil ambulansı ve hasta nakil aracı ile hizmetimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Hastalar randevu aldıkları bölgedeki hastanelere Ergene Belediyesinin hasta nakil aracı ile ücretsiz götürülüyor. Hastanede tedavileri yapılan vatandaşlar yeniden evlerine bırakılıyor. Ergene Belediyesi hasta nakil aracı ile yaptığı bu hizmetin yanı sıra hasta nakil ambulansı ile de yatalak hastaları bölgede bulunan hastanelere götürme çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Ergene Velimeşespor kaleci Ahmet Sabri Fener ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor, kadrosunu güçlendirmeye ve yeni transferleri takıma katmaya devam ediyor.

Velimeşespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezon Kırşehir Belediyespor forması ile play-off oynayan ve oynadığı 32 maçın 17'sinde kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci Ahmet Sabri Fener ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ahmet Sabri Fener'i kadrosuna katarak kalenin emin ellere teslim edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca geçen sezon Kırklarelispor forması ile play-off oynama başarısı gösteren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Cerlek ile geçen sezon Vanspor forması giyen ve play-off maçlarına katılan sol bek oyuncusu Muhammet Mahmut Emir'in de kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel