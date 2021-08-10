Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kırılan ya da deforme olan oyun gruplarının tadilatını yapıyor.

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kırılan ya da deforme olan oyun gruplarının tadilatını yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çocukların vakit geçirmekten keyif aldığı, koşup eğlendiği parklar, oyun grupları, yeşil alanlar ve açık hava spor aletlerinin bakım ve onarımlarını yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkların bakımlarını yaparak kırılan oyun gruplarını yenileri ile değiştirdiğini ifade eden Yüksel, açık hava spor aletlerinin de bakımının yapılarak bozulanların yerlerine yenilerinin uygulandığını kaydetti.

Çorlu'da "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Meclis Salonu'nda geçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, birbiriyle entegre çalışacak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin, gizlenmesi gereken bilgilerin güvenliğine yönelik riskleri belirleyip etkin bir şekilde yönetilmesini temel aldığını ifade etti.

İlgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilere bazı sorumlulukların yüklendiğini belirten Sarıkurt, "Var olan veya işlenen yeni bir bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimi, kullanımı, değiştirilmesi, ifşa edilmesi, ortadan kaldırılması, hasar verilmesi veya el değiştirmesinin önüne geçebilmek; her türlü tehdit ve tehlikelerden korunmak amacıyla düzenli olarak analizler yaparak çeşitli önlemler alınması ilgili kanunca esas alınmıştır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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