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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi, arama kurtarma ve tahliye ekibi olarak görev yapmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibini Marmaris'e gönderdi.

Ergene Belediyesi, arama kurtarma ve tahliye ekibi olarak görev yapmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibini Marmaris'e gönderdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının ilk günlerinde Ergene'ye çok uzak demeden su tankerini bölgedeki ekiplere takviye amacıyla gönderdiklerini, şimdi de arama kurtarma ve tahliye ekibi olarak görev yapmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Ülke olarak yaşanan olaylara üzüntü duyduklarını belirten Yüksel, kendi ekiplerinin de orada canla başla mücadele ettiğini kaydetti.

Yüksel, Marmaris'teki orman yangınına müdahale çalışmalarına katılan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dilerken, "Ekiplerimiz, AFAD'dan gelen acil talepler doğrultusunda yakın çevredeki tüm yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek veriyor. Koordinasyon merkezi görevlilerinin yönlendirmesi ile hareket ederek çalışma yürüten ekiplerimizin yanı sıra bölgeye bir ekip daha görevlendirdik. Arama kurtarma ve tahliye ekibi olarak Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekip arkadaşlarımızı bölgeye sevk ettik" dedi.

Çorlu Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonuna havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, aday memurların yetiştirilmesine dair yönetmeliğin de görüşülmek üzere İçişleri Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu Meclis Üyesi Mert Yılmaz tarafından okunarak oy birliğiyle kabul edilirken, Plan ve Bütçe Komisyon raporu Meclis Üyesi Değer Kara tarafından okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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