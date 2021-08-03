Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, Marmaris'teki yangına müdahale için bir ekip, su tankeri ve malzeme gönderdi.

Ergene Belediyesi, Marmaris'teki yangına müdahale için bir ekip, su tankeri ve malzeme gönderdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Marmaris'teki yangını haber alır almaz ekiplere hazırlık yaparak yola çıkmalarını ve yangın söndürme çalışmalarına destek olma talimatı verdiklerini söyledi.

Marmaris'e ulaşarak söndürme çalışmalarına destek olmaya başlayan ekiplerin, bir süre orada kalacaklarını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"İlçemize çok uzak demeden yangını haber aldığımız ilk anda su tankerimizi bölgedeki ekiplere takviye amacıyla gönderdik. Ekiplerimiz ilk olarak Marmaris'teki orman yangınına müdahale çalışmalarına katıldılar. AFAD'dan gelen acil talepler doğrultusunda yakın çevredeki tüm yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek veren ekiplerimiz koordinasyon merkezi görevlilerinin yönlendirmesi ile hareket ederek çalışma yürütüyor."

Velimeşe karpuzuna coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı

Ergene'de Velimeşe bozasına coğrafi işaret kazandıran Ergene Belediyesi, şimdi de Velimeşe'nin meşhur karpuzuna coğrafi işaret almaya hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Velimeşe karpuzunun sadece bölgenin değil Türkiye'nin en lezzetli karpuzu olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde Velimeşe karpuzuna coğrafi işaret kazandırmak için girişimlere başlayacaklarını belirten Yüksel, "Geçtiğimiz günlerde Velimeşe bozasına coğrafi işaret kazandırdık. Şimdi sıra Velimeşe'nin dünyaca ünlü karpuzunda. Bu karpuza da coğrafi işaret kazandırmak için çalışmalarımıza başladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel