Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz dönemi yüzme kursları devam ediyor.

Çorlu ilçesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz dönemi yüzme kursları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, 5-15 Temmuz ile 26 Temmuz-5 Ağustos'ta iki dönemde düzenlenen kurslara 4-18 yaş ve yetişkin yaş gruplarında 608 kişinin katıldığını söyledi.

Performans sporcularının da yararlandığı Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun Çorlu'da önemli bir vizyon oluşturduğunu belirten Sarıkurt, pandemi dönemine rağmen her geçen gün artan kursiyer sayısına dikkati çekti.

Sarıkurt, tesisin, yüzücülerin yetiştiği bir merkez haline geldiğini belirterek, "Kursiyerlerimiz birbirinden başarılı. 9 Ağustos-19 Ağustos ve 23 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında iki dönem halinde kurslarımız devam edecek." dedi.

Ergene'de belediye personeline yangın eğitimi

Ergene Belediyesinde personele Ulaş Belediye Düğün Salonu'nda yangın eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ev, iş yeri ve oluşabilecek herhangi bir yangına karşı teorik ve pratik eğitim alan belediye personelinin, yangın söndürme tatbikatına da katıldığını söyledi.

Yüksel, "Belediyemiz personelinin çıkan acil bir duruma yerinde müdahale edebilmesi çok önemli. Eğitimlere öncelik vererek hem iş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor hem de gündelik hayatlarında da faydalı olacak bilgiler edinmelerini sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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