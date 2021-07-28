Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından çocuk ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla drama kursları başladı.

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından çocuk ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla drama kursları başladı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yaratıcı drama yaz kurslarının, yaz dönemi boyunca devam edeceğini söyledi.

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal güçlerini geliştirmek ve özgüven sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaratıcı drama eğitiminin, dönem boyunca devam edeceğini belirten Ata, drama eğitmeni Ercan Sönmez tarafından verilecek eğitimlerin haftada 2 gün belediye hizmet binası gençlik merkezinde yapılacağını kaydetti.

Ziya Berhan Kılıç Sokak Basketbol Turnuvası başlıyor

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol A Takım Kaptanı Ziya Berhan Kılıç'ın anısına düzenlenen ödüllü sokak basketbol turnuvası başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Temmuz- 1 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi Nazım Hikmet Ran Parkı basketbol sahasında düzenlenecek turnuvanın, 5 farklı yaş grubunda ve kadın-erkek kategorilerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

2001 ve öncesi doğumluların, 2002-2003 doğumluların, 2004-2005 doğumluların, 2006-2007 doğumluların ve 2008 ve sonrası doğumluların farklı kategorilerde 55 takım ve 250 sporcunun katılımının beklendiği turnuvanın, 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16.00'da hava atışıyla başlayacağı ve ilk maçın ardından ödüllü şut yarışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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