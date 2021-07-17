Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton ile bir araya geldi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton ile bir araya geldi.

Çorlu TSO'dan yapılan açıklamaya göre Volkan, ICC Genel Sekreteri Denton ile ICC faaliyetleri, ICC Girişimcilik Merkezi – İstanbul Bölge Ofisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklığolu liderliğinde, Milletlerarası Ticaret Odası ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan ilk girişimcilik merkezi olan ICC Girişimcilik Merkezi – İstanbul Bölge Ofisi'nin başarısı için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik merkezi ile Türkiye'de girişimciliğin yaygınlaşması, girişimcilik modellerinin çeşitlenmesi ve küresel düzeyde girişimci olmanın yolunun açılacağını aktaran Volkan açıklamasında ayrıca, "ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küresel düzeyde ICC'nin tüm networku İstanbul'a gelmiş oldu." dedi.

Borç ödemelerinin son günü 2 Ağustos

7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödemeleri ve 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ise 18. taksit ödemelerimim 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ereceği bildirildi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı açıklamada, Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi gibi 7143 ve 7256 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların, 18. ve 4. taksit ödemelerinin devam ettiğini söyledi.

Ödemelerin 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona ereceğini belirten Kum, vatandaşların mağdur olmamaları için ödemelerini gününde yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel