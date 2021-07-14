Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bölgenin ilk robotik kodlama üssünü kısa süre içerisinde hizmete sunacaklarını söyledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bölgenin ilk robotik kodlama üssünü kısa süre içerisinde hizmete sunacaklarını söyledi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, yazılım, elektronik ve mekatronik branşlarında uygulama alanları bulunan ve Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü'nde hizmete girecek olan İnovasyon Merkezi'nin çocukların teknoloji çağına ayak uydurabilmelerine ve bilimsel alanda gelişmelerine katkı sunacağını belirtti.

Çocukların zihinlerini kullandıkları, teknolojiyi takip ettikleri ve kod yazabildikleri eğitimler vermeyi planladıklarını ifade eden Başkan Sarıkurt, bu doğrultuda Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde kullanılacak malzemeleri temin ederek sınıfları eğitime hazırladıklarını aktardı.

Projelerinden birini daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sarıkurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir mühendis olarak aslında mühendisliğe ve sayısal derslere ilgili çocuklarımızın dikkatini çekebileceğimizi ümit ediyorum. Çocuklarımız burada araç yapacaklar, uçak yapacaklar, kod yazacaklar ve ürettikleri araçların güzergahlarını tayin edecekler. Yapay zekanın altyapısı olan keyifli bir iş. Bunu yaparken bu işi yapan işletmelerle rekabet gibi bir amacımız yok. Biz bu teknolojilere ulaşma imkanı olmayan çocuklarımızın belediyemiz himayesinde hayal güçlerini gerçeğe dönüştürebildikleri ortamı var etmeyi istedik"

Ergene'de düğün salonları temizleniyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde belediyeye ait olan düğün salonlarının çevre temizliği ve bakımını yapmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, ilçede yeni bir hayata adım atan çiftlerin, en güzel ve en mutlu anlarını paylaştıkları belediye düğün salonlarında Ergene Belediyesi ekiplerinin çevre temizliği ve bakım çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

Düğün salonlarının içinde bulunan sahne, koridor, bay ve bayan tuvaletleri, gelin-damat odası, mutfak, masa ve sandalyeler yıkanıp hijyenik hale getirilirken yine düğün salonlarının dışında bulunan çöp konteynerlerinin içi boşaltılıp etrafa atılmış çöplerin de toplanıldığını kaydeden Başkan Yüksel, pandemi kuralları çerçevesinde düğün salonlarına gelen misafirlerin görevli belediye personeli tarafından ateşi ölçülürken maskesi olmayan vatandaşlara da maske temin edildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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