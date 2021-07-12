Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi ilçedeki camilerde çevre düzenlemesi çalışmaları yaptı.

Ergene Belediyesi ilçedeki camilerde çevre düzenlemesi çalışmaları yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde birçok noktada vatandaşların kullandığı yeşil alan ve sosyal donatı alanlarında çim biçme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bunların yanında ilçe genelindeki ibadethanelerin bahçelerine de gereken özeni gösterdiklerini belirten Yüksel, buralarda da bahçe ve çevre düzenlemesi işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Yüksel, ibadethane çevrelerinin temiz ve güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, "İlçemizde bulunan camilerin avlusunu ve bahçesini saran otlar, yangın riski de göz önüne alınarak biçilirken dalları sarkan ağaçların bakımı yapılarak daha önce dikilen süs bitkileri yeniden şekillendiriliyor. İlçe merkezinden en uzak mahallelere kadar tüm cami bahçeleri temizlenerek çevre düzenlemesi çalışmaları ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Cami cemaatinin daha temiz, daha nezih bir ortamda ibadetlerini yapması için belirli periyotlarla ilçemizde bulunan camilerimizi temizlemeye devam edeceğiz." dedi.

Çorlu Belediyesi spor kulüplerine desteği sürdürüyor

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine 2021 yılı haziran ayında 50 bin liralık ulaşım desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, spora ve sporcuya destek veren Çorlu Belediyesinin spor kulüplerinin yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Sarıkurt, sporu Çorlu'da herkesin yaşam tarzı haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Toplumda spor kültürü oluşturarak sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Bu yüzden de kentimizde faaliyette bulunan spor kulüplerine her daim destek olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde spor kulüplerine 50 bin liralık yardımda bulunduk. Toplamda 7 bin 300 kilometre yakıt desteğinde bulunduğumuz spor kulüplerimize, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yardımcı olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel