Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesince 8-14 yaş çocuklar için başlatılan İngilizce kursu devam ediyor.

Ergene Belediyesince 8-14 yaş çocuklar için başlatılan İngilizce kursu devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, hafta içi düzenlenen kurslardan öğrenciler kadar velilerin de memnun olduğunu söyledi.

Kültür Merkezi'nde 8-14 yaş çocuklar için başlatılan ücretsiz İngilizce kurslarının başlangıç seviyesinin, seviye A1, temel seviye A2 ve ileri seviye B1, B2 ve C1 olarak devam ettiğini belirten Yüksel, yabancı dil eğitimlerini pekiştiren ve daha yeni bilgiler öğrenen küçüklere kurs sonunda katılım sertifikalarının teslim edileceğini kaydetti.

-Tenis Kafe ve Kafe 1923 hizmete devam ediyor

Çorlu Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi tarafından işletilen Kafe 1923 ve Tenis Kafe, vatandaşların özel gün kutlamalarında da hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, açıldıkları günden bu yana özel gün kutlamalarında Çorlulu vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen sosyal tesisler haline gelen Tenis Kafe ve Kafe 1923'ün doğum günü, diş buğdayı, baby shower, veli toplantısı gibi pek çok farklı türde organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Özel günlerini Tenis Kafe'de ya da Kafe 1923'te kutlamak ve misafirlerini ağırlamak isteyen vatandaşların, hafta içi ya da hafta sonu olmak üzere en fazla üç saat sürecek organizasyonlarda 250 lira ücret karşılığında mekanları kiralayabildiğini belirten Sarıkurt, buralarda içecek satışının da yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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