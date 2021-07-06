Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinde bulunan Omurtak Caddesi ile İsmetpaşa Bulvarı arasındaki kavşakta başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında kavşakta 350 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayrabolu ilçesinin Çerkezmüsellim Mahallesi, Danişment Mahallesi ve Pehlivanköy Mahallesi sınırı bağlantı yollarında başlatılan 63 bin metrekarelik sathi kaplama yol yapım çalışmaları da tamamlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol yapım çalışmalarını 11 ilçede, 2021 faaliyet programı çerçevesinde aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

-Tekirdağ NKÜ ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Yabancı Dil Kursları Öğretim Protokolü" imzalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleşen imza töreninde Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Tekirdağ Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, hakim ve savcı adayları ve adliye personeli tarafından gelecek talep doğrultusunda, NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı diller alanında kurs programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmekte olduğu kaydedildi.

-Süleymanpaşa Belediyesi geçen ay 97 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediyesince yol yapım çalışmaları kapsamında haziran ayında 97 bin metrekare asfalt serimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarla, ilçenin asfalt yol ihtiyacı gideriliyor.

Yaz sonuna kadar asfalt çalışmalarının tamamlanması hedefleyen belediye ekipleri, geçen ay 97 bin 588 metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra kilit taş kaplama ve tamiratı çalışmalarında da yılın ilk 6 ayında toplam 21 bin 822 metrekare, kırsal mahallelerde ise 25 bin 859 metrekare yeni kilit taş serimi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman