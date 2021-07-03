Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla okulların tatile girmesinin ardından yaz futbol okulu kursu düzenlemeye başladı.

Ergene Belediyesi, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla okulların tatile girmesinin ardından yaz futbol okulu kursu düzenlemeye başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, futbol okulu kursuna kayıt olmak isteyenlerin, kursların yapılacağı halı sahalara başvurmalarının gerektiğini söyledi.

Ergene Belediyesi tarafından her yıl yaz döneminde düzenli olarak gerçekleştirilen yaz kurslarının, okulların tatile girmesinin ardından bu yıl da düzenlenmeye başladığını belirten Yüksel, 8-14 yaş gruplarından oluşacak yaz futbol kursu kayıtlarının 2 Temmuz'dae başladığını kaydetti.

Yüksel, "Gelecek nesillerde sağlıklı yaşam ve spor bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl farklı alanlarda yaz okulu kursu açıyoruz, bu yıl da okulların tatile girmesiyle birlikte Ergene'mizde ücretsiz futbol yaz okulu kursunu başlatacağız. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onları spora yönlendireceğiz." dedi.

Ergene Belediyesi kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin yabani ot temizliği, çim biçme, ilaçlama ve genel temizlik gibi birçok alanda faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bahar aylarında büyümeye başlayan yabani otların ve uzamış çimlerin görüntü kirliliği olmak üzere birçok olumsuzluğa neden olabildiğini ifade eden Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçenin dört bir yanında yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yüksel, "Ekiplerimiz kaldırım kenarları, refüjler, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında uzamış yabani ot ve çimleri kesiyor. Mahalle sakinlerimiz yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken yaz sonuna kadar bu çalışmalarımızı kent genelinde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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