Tekirdağ'dan kısa kısa

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Üstübeç "Hafız Mehmet Akif Ersoy ve Gönüllülük" kompozisyon yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Üstübeç "Hafız Mehmet Akif Ersoy ve Gönüllülük" kompozisyon yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Üstübeç, yaptığı yazılı açıklamada, Evrensel Hafızlar Derneğinin kurulduğu günden beri güzel işler yapmaya çalıştığını belirtti.

Derneğin 81 ilde temsilciliği bulunduğunu ifade eden Üstübeç şunları kaydetti:

"Dernek olarak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetler kapsamında bu yıl "Hafız Mehmet Akif Ersoy ve Gönüllülük" kompozisyon yarışması düzenliyoruz. 15 Temmuz'a kadar yarışmaya katılmak isteyenler derneğin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Daha sonra belirlenen jüri tarafından gönderilen kompozisyonlar değerlendirilerek dereceye girenlere bilgisayar, cep telefonu ve Çanakkale gezisi gibi hediyeler verilecek."

Kapaklı ilçesinde Ayak Tenisi Turnuvası başladı

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası başladı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sporun birleştirici özelliği ile insanların tanışıp kaynaşmalarına imkan sağlamak amacıyla pandemi sonrasında birçok sportif projeyi hayata geçireceklerini anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü hatırlatan Çetin, müsabakaların centilmence geçmesini diledi.

Kapaklı İlçe Sahası'nda başlayan turnuvada 40 takım mücadele ediyor. Dereceye giren takımlara ödülleri 24 Haziran Perşembe günü düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman