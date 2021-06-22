Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde belediye tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu ilçesinde belediye tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, İlçemizin modern, estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." diye konuştu.

İnan, bu yıl 20 kilometre yol yapıldığını kaydetti.

Millet Bahçesi yapımı başladı

Hayrabolu ilçesinde Millet Bahçesi yapımına başlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Uzunköprü Caddesi'nde yapımı başlanan Millet Bahçesi yaklaşık 35 bin metrekare alana inşa edilecek.

Millet Bahçesi içerisinde, Millet Kıraathanesi, koku bahçesi, gül bahçesi, ayçiçeği bahçesi, gelincik bahçesi, çocuk oyun alanı, fitness alanı, oyun tepesi, koşu parkuru, bisiklet parkuru, kameriye alanı, gezinti aksı, millet meydanı etkinlik alanı, otopark alanı, koru alanı, amfi alanı, afet toplanma alanı, oturma basamakları ve köprü aksı yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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