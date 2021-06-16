Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için başlatmış olduğu hasta nakil hizmetine devam ediyor.

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için başlatmış olduğu hasta nakil hizmetine devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik, hasta nakil hizmeti ile Türkiye'de örnek bir belediyecilik hizmeti sergilediklerini söyledi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından sabah evlerinden alınan hastaların randevu aldıkları bölgedeki hastanelere Ergene Belediyesi'nin hasta nakil aracı ile ücretsiz bir şekilde götürüldüğünü vurgulayan Yüksel, hastanede tedavileri yapılan vatandaşlar yeniden evlerine bırakıldığını kaydetti

Çorlu'da Öğretmenler Ormanı'na fidan dikildi

Çorlu Belediyesi, Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) ve çok sayıda firmanın işbirliğiyle Öğretmenler Ormanı'na fidan dikilid.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi olarak temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Şehrin farklı noktalarında ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Sarıkurt, "Çevre Koruma Dergisi ve çok sayıda işletme ile iş birliği yaparak Öğretmenler Ormanı'na ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bin 115 adet toros sedirini toprakla buluşturduk. Çorlu'muzu yemyeşil bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel