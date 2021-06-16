Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Uluslararası Öğrenci Alım Süreçleri" hakkında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Uluslararası Öğrenci Alım Süreçleri" hakkında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Eti, Uluslararası Öğrenciler Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Harun Göçerler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Uğur Özgür, akademisyenler ve yurt dışındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile aday öğrencilerin katıldı.

Toplantıda başvuru sürecinin detayları, online başvuru portalının tanıtımı, başvuru esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar, gerekli belgeler ve kontenjanlar hakkında katılımcılara bilgi verilip, gelen sorular yanıtlandı.

-Süleymanpaşa Belediyesi'nden bebeklere özel hediye

Süleymanpaşa Belediyesi"Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi ilçede dünyaya gelen bebeklerin ailelerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketi bebeğin temel ihtiyaçlarına destek oluyor.

Süleymanpaşa'da dünyaya gelen her bebek için salgın sürecinde evlere ulaştırılan paket içerisinde bebeğin tüm ihtiyaçları yer alıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu yıl 620 bebeğe "Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek" paketi ulaştırıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel gelecek nesillere güzel bir Süleymanpaşa bırakmak, yaşadıkları şehirde huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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