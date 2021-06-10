Tekirdağ'dan kısa kısa

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Yel bir derginin düzenlediği yarışmada "En Duyarlı Siyaset Adamı" ödülü aldığını belirtti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Yel bir derginin düzenlediği yarışmada "En Duyarlı Siyaset Adamı" ödülü aldığını belirtti.

Yel, yaptığı açıklamada, bir dijital dergi tarafından düzenlenen "Dijital Dünyanın Enleri Yarışması"nda kendisinin "En Duyarlı Siyaset Adamı" ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Yel, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle ödülünü aldığını kaydetti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Plevne Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

1000 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan yolda toplam bin 300 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlanan Plevne Caddesi'nin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

-Süleymanpaşa'da "Çöp atma saati" uygulaması başladı

Süleymanpaşa Belediyesi çöplerin daha sağlıklı toplanması amacıyla "Çöp atma saati" pilot uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamada bölgelere ayrılan mahallelerde çöpler belirlenen saatler dahilinde ekipler tarafından toplanacak.

Pilot bölge olarak Hürriyet Mahallesi'nde başlatılan uygulama ile ilgili olarak mahalle sakinlerine bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Çöp atma saatlerine uymayanlara ve gelişi güzel zamansız çöp atanlara ceza uygulanacak.

Ayrıca mahalledeki tüm çöp konteynerlerinin üzerine ilgili bölgedeki çöp toplama saatlerinin yer aldığı etiketler yapıştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman