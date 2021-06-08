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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki çöp toplama kovalarını yeniliyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki çöp toplama kovalarını yeniliyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Çöp toplama, dezenfeksiyon, çevre temizliği, semt pazarlarının yıkanması, çöp konteynerlerinin düzenli bir şekilde içlerinin boşaltılması gibi işlemlerin yanı sıra rutin işlerine de devam ettiklerini belirten Yüksel, larva ilaçlaması gibi temizlik çalışmalarının da ekipler tarafından yapıldığını kaydetti.

Yüksel, ilçe genelinde kırılmış kullanılmayacak durumda olan çöp kovalarını yenilediklerini ifade ederek, "Temiz bir Ergene için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ergene'mizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Pandemi ile mücadelemizin yanı sıra halkımız için sağlıklı ortamlar oluşturuyor, sabahın ilk saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarımızı gece yarılarına kadar sürdürüyoruz." dedi.

Ergene Belediyesi düğün salonlarını tadilata aldı

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde belediyeye ait olan düğün salonlarında bakım çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede yeni evlenecek çiftlerin hayatlarındaki en güzel günlerini geçirdikleri düğün salonlarında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bakım ve onarım çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Düğün salonlarının iç ve dış cephelerinde boya badana çalışmalarını yapan ekiplerin, ayrıca çevre düzenlemesi ve aydınlatmalarda da bakım çalışmalarında bulunduğunu kaydeden Başkan Yüksel, ilçedeki vatandaşların en mutlu günleri için güzel mekanlar hazırladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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