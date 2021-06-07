Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi, yenilediği ikinci el giyim mağazasını yeni yerinde halkın kullanımına sundu.

Ergene Belediyesi, yenilediği ikinci el giyim mağazasını yeni yerinde halkın kullanımına sundu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Kültür Merkezi'nin zemin katında ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak için kurulan İkinci El Giyim Mağazası'nı yenilenen yüzüyle halka sunduklarını söyledi.

Ergene'deki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürme adına pek çok projeye imza attıklarını belirten Yüksel, ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulması için hayırseverlerin bağışladığı ikinci el ve kullanılmayan kıyafetleri evlerden aldıklarını, yıkanıp ütülendikten ve eğer ihtiyaç varsa tadilatları yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Yüksel, "Tüm kıyafetler, yazlık ve kışlık olarak ayrılmasının yanı sıra bedenlerine göre de ayrılmış ve Ergene halkının kullanımına sunulmuş durumda. Sadece kıyafet giysi olarak değil, ayakkabı, çanta, giyim aksesuarları hatta kına gecesi, nişan kıyafetleri ve gelinlikler de mağazamızda ihtiyaç sahiplerini bekliyor." dedi.

Çorlu'da dijital afet bilinci eğitimi

Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi başlığı altında AFAD tarafından hazırlanan eğitim videosu, Çorlu Belediyesi resmi web sitesinde yayınlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerinin kendine has afet etkilenebilirliklerinin olduğunu ve bunun Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ, Karadeniz Bölgesi'nde ise sel olarak ön plana çıktığını belirterek, halkın afetler konusunda bilinçlenmesi için ilk önceliğin sürekli eğitim olduğunu söyledi.

Çolpan, tüm coğrafi bölgelerin ortak afetselliğinin ise deprem ve sel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bilgileri, yapılan bilimsel araştırmalardan ve yetkili bilim insanlarının beyanları ile teyit etmek mümkün. Yapılan tüm açıklamalar, insanların afet türü ne olursa olsun afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacakları bilmesi gerektiği yönündedir. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında Çorlu Belediyesi olarak halkımızın afet bilincini artırabilmek ve tüm hemşerilerimizin ulaşabilmesi amacıyla internet sayfamızın 'Duyurular' bölümünde 'Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi' başlığı altında AFAD tarafından hazırlanan eğitim videosuna yer verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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