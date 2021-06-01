Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediyesi'nin yol çalışmaları devam ediyor.

Çorlu Belediyesi'nin yol çalışmaları devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bozulan yollarda bakım, onarım çalışmalarının ardından asfalt seriminin devam ettiğini belirtti.

Sarıkurt, hava şartlarının elverişli olduğu her anı değerlendirdiklerini ve çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ergene ilçesinde parklar temizlendi ve ilaçlandı

Ergene Belediyesi ilçe genelindeki park alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada çocuk parkları ve yeşil alanları kademeli normalleşme dönemine hazır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, ilçenin tüm parklarında bakım, onarım, düzenleme ve temizlik çalışması başlattığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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