Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu'da Meteoroloji Müdürlüğünün Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi kampüsündeki gözlem istasyonunun kabloları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Çorlu'da Meteoroloji Müdürlüğünün Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi kampüsündeki gözlem istasyonunun kabloları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Meteoroloji Müdürlüğünün Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan istasyonundan veri almak için bölgeye giden yetkililer, buradaki kabloların çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri istasyona yeni kablo döşedi.

Hayrabolu SYDV'den yardım

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 582 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, mayıs ayında bin 582 ihtiyaç sahibine, 769 bin 941 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların sağlık, eğitim, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel