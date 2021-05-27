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Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kurulan semt pazarlarının ardından temizlik çalışması yapıyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kurulan semt pazarlarının ardından temizlik çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, çevre dostu araçlar eşliğinde yürüttükleri çalışmalarla pazar yerlerini temizlediklerini ve pazarlardan geriye kalan çöpleri topladıklarını söyledi.

Pazar yerlerinin toplanmasının ardından oluşan kirliliği önlemek için, temizlik çalışmalarını aksatmayan ekiplerin gece geç saatlere kadar semt pazarlarını temizlediğini kaydeden Yüksel, yüzlerce atığın çıktığı pazar yerlerinde ivedilikle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının hem çürümelerin önüne geçmeyi hem de buradan sokaklara yayılacak olan mikroplarla mücadele etmeyi amaçladığını belirtti.

Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları

Ergene Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçede mesai kavramı gözetmeksizin yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

İlçenin birçok yerinde eş zamanlı çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yüksel, yorulmadan ve dinlenmeden uygulamaları bitirerek halkın hizmetine bir an evvel açmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yüksel, "En son Sağlık Mahallesi 1. Sokak, Dostluk Sokak ve Edirne 6. Sokak'ta kilit parke taş ve kaldırım çalışması yapan ekiplerimiz burada ki çalışmalarının ardından belirlenen program dahilinde bir başka mahallede, bir başka sokakta yol ve kaldırım çalışması yapacaklar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel