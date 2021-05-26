Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 faaliyet programı çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesi Çandarlızade Caddesi ve Kumbağ Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında toplamda bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve çalışmaların ile genelinde tüm ilçelerde belirli bir program dahilinde devam ettiğini belirtti.

-Süleymanpaşa Belediyesinin ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi mart ayında başlattığı larva, uçkun ve kışlak ile mücadele çalışmalarını yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir yanında sinek, larva, kışlak ve benzeri zararlı böceklerin yuvalanabileceği alanlarda ilaçlama çalışmaları yürüten vektörle mücadele ekipleri, sazlık, bataklık, göl, gölet gibi yürüyerek girilemeyen fakat durgun su ortamı oluşturarak sivrisinek üremesine sebep olan alanlarda da 8x8 amfibik ilaçlama aracı ile hem karada hem de su üzerinde giderek larva ile mücadele ediyor.

Ekipler, Süleymanpaşa Belediyesinin sorumluluk alanında kalan tüm mahallelerde durgun su birikintileri, dere kenarları, kanallar, inşaat suları, fosseptikler, rögarlar ve mazgalları da ilaçlıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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